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    Цыпкин, Мединский и Курпатов будут ждать петербуржцев на «Книжном маяке»

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    В Петербурге уже в пятый раз пройдет фестиваль «Книжный маяк Петербурга». На этот раз его проведут с 7 по 9 октября.

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    Мероприятия опять пройдут в гибридном формате — часть состоится только онлайн, а на некоторых можно будет присутствовать лично в библиотеках и других общественных пространствах. Большинство встреч также будут транслироваться в соцсетях «Книжного маяка».

    Тема нынешнего фестиваля — «Источник знаний и культуры». На встречах будут обсуждать книги, образование, кино, театр и мультфильмы. В числе самых заметных гостей — Олег Рой, Татьяна Устинова, Андрей Курпатов, Игорь Манн. Также организаторы пообещали мероприятия с участием бывшего министра культуры России Владимира Мединского и писателя Сергея Лукьяненко.

    Кроме того, 7 октября в пять часов вечера пройдет творческая встреча с писателем Сергеем Носовым, а в полдень 8 октября — с московской писательницей Еленой Долгопят.

    Также 8 октября в 13:00 петербуржцев зовут послушать авторов книг для подростков Кристину Стрельникову и Екатерину Каретникову, а в 15:00 — детскую писательницу Ирину Зартайскую.

    Полную программу мероприятий ищите на сайте.

    6+

    Елена Васильева

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