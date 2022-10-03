Цыпкин, Мединский и Курпатов будут ждать петербуржцев на «Книжном маяке»

В Петербурге уже в пятый раз пройдет фестиваль «Книжный маяк Петербурга». На этот раз его проведут с 7 по 9 октября.

Мероприятия опять пройдут в гибридном формате — часть состоится только онлайн, а на некоторых можно будет присутствовать лично в библиотеках и других общественных пространствах. Большинство встреч также будут транслироваться в соцсетях «Книжного маяка».



Тема нынешнего фестиваля — «Источник знаний и культуры». На встречах будут обсуждать книги, образование, кино, театр и мультфильмы. В числе самых заметных гостей — Олег Рой, Татьяна Устинова, Андрей Курпатов, Игорь Манн. Также организаторы пообещали мероприятия с участием бывшего министра культуры России Владимира Мединского и писателя Сергея Лукьяненко.

