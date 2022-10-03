В Эрмитаже покажут коллекцию разнообразных часов и музыкальных механизмов

На выставке «Часы и музыкальные механизмы из собрания Государственного Эрмитажа» музей представит более полусотни часов и механизмов из своих фондов — солнечные и механические, среди которых будут особенно сложные — астрономические, а также часы «с музыкой» и японский хронограф.



часы в перстне, Германия. Аугсбург, середина XVII в. Фото: hermitagemuseum.org/ Поделиться Поделиться





Обещают показать шедевры XVI–XIX веков. В XVI столетии в Германии, в Нюрнберге и Аугсбурге активно развивалось производство портативных часов. Именно к этому периоду относятся настольные часы, созданные мастером Гансом Грюбером в Нюрнберге. Они сделаны в виде архитектурного сооружения, корпус и стальные пластины механизма обильно декорированы, на одной из них изображена сцена жертвоприношения Авраама. Будут на экспозиции и эксцентричные часы в виде распятия, которые распространились в Германии в XVII столетии. В такой конфигурации стрелка закреплялась в неподвижном состоянии, а вращался, показывая время, циферблат.



Двадцать экспонатов на выставке будут представлять XVIII столетие. Напольные часы, созданные в Амстердаме, удивят не только декором, но и сложностью механизма: на циферблате кроме трех стрелок помещаются два календаря: обычный, указывающий число и день недели, и лунный.

Будут, конечно, на выставке и часы российских мастеров. Среди них — часы, повторяющие форму «Медного всадника».



Фото: hermitagemuseum.org/ Поделиться Поделиться





Европейские механизмы Нового времени, эпохи перемен, причудливы и эклектичны. Сегодня у нас более строго-конвенциональное представление о часах, а в последние годы их функцию и вовсе выполняют смартфоны. Тем интереснее захватывающие причуды XVII–XVIII столетий, времен барокко и рококо, научных открытий и познания мира. Эклектичность мира до глобализации подчеркнёт японский хронометр XIX века. Механические часы в XVI столетии в Японию привезли голландцы, и японцы приспособили их под себя, так как иначе считали время. В их исчислении в сутках было шесть «дневных» интервалов и шесть «ночных», а каждому часу соответствовал знак зодиака по восточному календарю.



В музее отмечают, что эрмитажная лаборатория научной реставрации часов и музыкальных механизмов работает почти тридцать лет, там уже отреставрировали более пятисот экспонатов. Возможность увидеть часть из них в формате открытого хранения — подарок для эрмитажных гурманов и тех, кто любит сложные механизмы.

Выставка «Часы и музыкальные механизмы из собрания Государственного Эрмитажа» пройдёт в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» с 6 октября по 31 декабря 2022 года.



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Анастасия Семёнович

