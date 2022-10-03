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    В Шушарах открыли поликлинику для взрослых: она станет самой большой в Пушкинском районе

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    Взрослая поликлиника с рентгенологическим отделением и женской консультацией, рассчитанная на посещение 650 человек в день, открылась 1 октября в Шушарах. Площадь около 5 тыс. кв. м делает ее самой большой поликлиникой в Пушкинском районе.

    Медицинское учреждение и женская консультация расположены на первом и втором этажах 13-этажного жилого дома, построенного компанией «Дальпитерстрой» на Валдайской улице. Рентгенологическое отделение разместили в пристроенном здании. Общая площадь всего комплекса — около 5 тыс. кв. м. Ежедневно поликлиника может принимать 650 человек, а женская консультация — 150 человек.

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    В рентгенологическом отделении оборудованы кабинеты флюорографии, рентгенологии и маммографии, оснащенные полным комплектом современного диагностического оборудования: это телеуправляемый рентген-аппарат для грудной клетки, флюорограф, цифровой маммографический и стоматологический рентгеновский аппараты, магнитно-резонансный и компьютерный томографы. В самой поликлинике есть дневной стационар, кабинеты неотложной помощи, диагностические кабинеты (ЭКГ и УЗИ), хирургическое отделение и перевязочная. Кроме того, в поликлинике будут работать два стоматологических кабинета и инфекционное отделение с отдельным входом.

    Генеральный директор СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров отметил, что у компании есть опыт строительства медицинских учреждений: первая поликлиника в Парголово была введена еще в 2010 году, затем сдали детское отделение в Шушарах и отделение общей практики в Ленсоветовском.

    «Поликлинику на Валдайской мы ввели в эксплуатацию в 2021 году, — говорит Аркадий Скоров. — Однако в ходе прошлогоднего летнего визита губернатора в Шушары было принято решение дополнительно оснастить медучреждение установками МРТ и КТ — по просьбам жителей. На решение вопроса с финансированием, закупку и монтаж дополнительного оборудования ушел почти год, зато теперь у шушарцев появилась возможность проходить полное медицинское обследование, не выезжая за пределы своего микрорайона».

    Сейчас компания завершает проектирование поликлиники в Ленсоветовском на 40 тыс. населения, которую планируется сдать в 2024 году. Кроме того, недавно «Дальпитерстрой» приступил к проектированию отдельно стоящей поликлиники в Шушарах на 120 тысяч населения. Площадь нового комплекса будет втрое больше нынешней поликлиники на Валдайской, в него будет включена станция скорой помощи. Сдать поликлинический комплекс планируется в 2025 году.

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