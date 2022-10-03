Радиодрама с Шарлоттой Генсбур погрузит зрителей в атмосферу Парижа 1980-х

6 октября в прокат выходит французская картина «Пассажиры ночи», где главную роль играет знаменитая Шарлотта Генсбур. Дело происходит в 80-х в XV округе Парижа.
Героиня Шарлотты — Элизабет — одинокая женщина, недавно расставшаяся с мужем, которой приходится заботиться о двух детях. Чтобы поддержать себя, она становится ведущей в радиопередаче «Пассажиры ночи», которая поддерживает людей в сложном положении. Там она знакомится с девушкой Талулой, у которой нет ни родных, ни дома. Ее играет молодая актриса Ноэ Абита, которая засветилась в «Непотопляемых» Жиля Леллуша, а еще одну радиоведущую — знаменитая Эммануэль Беар.
Радиопередача из фильма очень похожа на реальное радиошоу «Дела ночные», которое действительно выходило по ночам на парижском радио в течение двадцати лет подряд.
Парижская осенняя меланхолия и Джо Дассен в саундтреке прилагаются.
16+
Федор Дубшан