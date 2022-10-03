В прокат выходит «Сердце Пармы» — от режиссера «Движения вверх»

6 октября на экранах начнут показывать экранизацию знаменитого романа пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы». В центре сюжета — реальные события XV века, когда Московия, сбросив татаро-монгольское иго, принялась колонизировать Парму — Великую Пермь, древние уральские земли, населенные языческими племенами, шаманами и духами. На фоне этого цивилизационного конфликта разворачивается история любви молодого князя Михаила (его играет Александр Кузнецов) и ведьмы-оборотницы Тичерти (Елена Ербакова).
Фильм вполне может похвастать звездным составом: епископа Иону здесь играет Евгений Миронов, великого князя Московского — Федор Бондарчук. Соратника князя Полюда сыграл недавно погибший Сергей Пускепалис — это одна из его последних ролей.
У «Сердца Пармы» сложная и долгая история экранизации: в 2008 году фильм уже пыталась снять студия «Централ Партнершип», а режиссером значился Алексей Сидоров, автор «Бригады» и «Т-34». Однако дальше планов тогда дело не пошло. Сейчас кино сняла компания Star Media, а режиссером выступил снявший «Движение вверх» Антон Мегердичев. Съемки действительно проходили в Пермском крае, так что как минимум живописные виды зрителям обеспечены.
16+
Федор Дубшан