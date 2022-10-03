Между ЗСД и Парашютной будут пять ночей подряд полностью перекрывать КАД

На севере кольцевой автодороги Петербурга на этой неделе будут по несколько раз за ночь полностью останавливать движение между Западным скоростным диаметром и развязкой с Парашютной улицей. Там продолжают строить путепровод.

На 12-м километре КАД в ночь с 6 на 7 октября, с 7 на 8 октября, с 8 на 9 октября, с 9 на 10 октября и с 10 на 11 октября перекроют как внутреннее, так и внешнее кольцо, сообщает 3 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение будут останавливать на 15 минут по 8 раз за ночь: с 23:00 до 23:15, с 0:00 до 0:15, с 01:00 до 01:15, с 02:00 до 02:15, с 03:00 до 03:15, с 04:00 до 04:15, с 05:00 до 05:15 и с 06:00 до 06:15.