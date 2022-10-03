Кинотеатр «Аврора» примет у себя Beat Weekend

С 5 по 16 октября в Петербурге пройдет Beat Weekend — осенняя версия фестиваля документального кино Beat Film Festival. Основной площадкой уик-энда станет кинотеатр «Аврора». В программу войдут полюбившиеся зрителям фильмы летнего фестиваля, победители конкурсной программы и ретроспектива из лучших фильмов прошлых лет.



Лента «Кубрик о Кубрике», как можно догадаться, рассказывает о великом режиссере Стэнли Кубрике. Фильм «Мы были «Детками» говорит о другом кинофеномене — картине Ларри Кларка «Детки» и судьбе актеров, сыгравших в скандальной картине.

