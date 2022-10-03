Кинотеатр «Аврора» примет у себя Beat Weekend

С 5 по 16 октября в Петербурге пройдет Beat Weekend — осенняя версия фестиваля документального кино Beat Film Festival. Основной площадкой уик-энда станет кинотеатр «Аврора». В программу войдут полюбившиеся зрителям фильмы летнего фестиваля, победители конкурсной программы и ретроспектива из лучших фильмов прошлых лет.
Лента «Кубрик о Кубрике», как можно догадаться, рассказывает о великом режиссере Стэнли Кубрике. Фильм «Мы были «Детками» говорит о другом кинофеномене — картине Ларри Кларка «Детки» и судьбе актеров, сыгравших в скандальной картине.
Итальянский художник Юрий Анкарани снял «Атлантиду» — поэтическую драму о жизни в Венеции. А биографическое кино «Посмотри на меня: XXXTentacion» отдаст дань памяти погибшему рэперу Джасее Онфрое.
Среди фильмов-победителей Национального конкурса покажут «Куда мы едем?» Руслана Федотова о жизни московского метро. «Про снег» Александра Клямкина сформирует экспериментальный взгляд на известное село Териберка в Мурманской области. Еще одно «холодное кино» повествует о работе биолога в Арктике — это «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых, заслужившие приз на фестивале «Санденс».
Подробное расписание на основном сайте фестиваля.
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Федор Дубшан