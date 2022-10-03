Андрей Картаполов: Российским войскам необходимо использовать опыт Курской дуги

Вооруженные силы Российской Федерации должны подготовиться к масштабной обороне по принципу Курской дуги, с помощью которой в 1943 году было сорвано наступление вермахта. Об этом «Фонтанке» 3 октября заявил глава комитата Госдумы по обороне, выпускник Академии Генштаба, генерал-полковник Андрей Картаполов.



«Нам нужно прямо сейчас брать на вооружение опыт Курской дуги и использовать его. Строить оборонительные укрепления. После Сталинграда, как вы помните, мы там, под Курском, перемололи их и пошли в наступление», — сказал Картаполов 3 октября.