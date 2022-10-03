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    Боевые действия на Украине

    Андрей Картаполов: Российским войскам необходимо использовать опыт Курской дуги

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    Вооруженные силы Российской Федерации должны подготовиться к масштабной обороне по принципу Курской дуги, с помощью которой в 1943 году было сорвано наступление вермахта. Об этом «Фонтанке» 3 октября заявил глава комитата Госдумы по обороне, выпускник Академии Генштаба, генерал-полковник Андрей Картаполов.

    «Нам нужно прямо сейчас брать на вооружение опыт Курской дуги и использовать его. Строить оборонительные укрепления. После Сталинграда, как вы помните, мы там, под Курском, перемололи их и пошли в наступление», — сказал Картаполов 3 октября.

    Рекомендация генерала с внушительным боевым опытом прозвучала на фоне отвода российских войск из Красного Лимана и критики, которую на руководство Минобороны обрушил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Курскую дугу также называют Курским выступом и Огненной дугой. Весной 1943 года в районе города Курск был образован стратегический выступ линии фронта глубиной до 150 и шириной до 200 километров. После формирования обращенной на запад Курской дуги на фронте наступило затишье, которое длилось 4,5 месяца и завершилось Курской битвой — одним из жесточайших и переломных сражений Великой Отечественной войны. Курская битва длилась 50 дней и завершилась победой Красной армии, которая перехватила у немцев стратегическую инициативу. Точное число человеческих жертв так и не было установлено. Погибли не менее 250 тысяч советских солдат и около 100 тысяч немецких.

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