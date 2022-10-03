«Ты, по ходу дела, перепутал». Трассы Петербурга и Ленобласти штурмуют «против шерсти»

Закон парных случаев связал Пушкинский район Петербурга и Всеволожский район Ленобласти. Вечером воскресенья и в ночь на понедельник автомобилисты заметили сразу двух водителей, которые решили прокатиться по крупным магистралям «против шерсти».

Вечером 2 октября участник группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Дмитрий запечатлел «быстрый способ добраться с дачи домой» по Мурманскому шоссе. На записи видно, как кроссовер мчит по встречной обочине в противоположном потоку направлении. При этом транспортные потоки на этом участке разделены отбойником.