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    «Ты, по ходу дела, перепутал». Трассы Петербурга и Ленобласти штурмуют «против шерсти»

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    Закон парных случаев связал Пушкинский район Петербурга и Всеволожский район Ленобласти. Вечером воскресенья и в ночь на понедельник автомобилисты заметили сразу двух водителей, которые решили прокатиться по крупным магистралям «против шерсти».

    Вечером 2 октября участник группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Дмитрий запечатлел «быстрый способ добраться с дачи домой» по Мурманскому шоссе. На записи видно, как кроссовер мчит по встречной обочине в противоположном потоку направлении. При этом транспортные потоки на этом участке разделены отбойником.

    Видео: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

    Еще один такой экстремал попался очевидцу в 2 часа ночи 3 октября на Киевском шоссе, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Он ехал от Волхонского шоссе в сторону Петербурга уже не по обочине, а по левому ряду «встречки». И тоже при наличии разделительной полосы и отбойников.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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