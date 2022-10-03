В Кремле заявили, что Кадыров имеет право оценивать ход спецоперации на Украине

Главы российских регионов могут высказать свою точку зрения, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 3 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это всё-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров», — сказал он.
Песков добавил, что глава Чеченской Республики внес весомый вклад в проведение спецоперации ВС РФ на Украине. «И продолжает вносить очень большой вклад вся республика», — отметил представитель Кремля.
Такой ответ Песков дал на вопрос об оценке в Кремле критики, высказанной Рамзаном Кадыровым в адрес некоторых руководителей СВО.
«Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок», — подчеркнул Дмитрий Песков (цитата по агентству «Интерфакс»).