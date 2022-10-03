В Кремле заявили, что Кадыров имеет право оценивать ход спецоперации на Украине

Главы российских регионов могут высказать свою точку зрения, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 3 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это всё-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров», — сказал он.

Песков добавил, что глава Чеченской Республики внес весомый вклад в проведение спецоперации ВС РФ на Украине. «И продолжает вносить очень большой вклад вся республика», — отметил представитель Кремля.