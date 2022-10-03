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    Боевые действия на Украине

    В Кремле заявили, что Кадыров имеет право оценивать ход спецоперации на Украине

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    Главы российских регионов могут высказать свою точку зрения, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 3 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это всё-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров», — сказал он.

    Песков добавил, что глава Чеченской Республики внес весомый вклад в проведение спецоперации ВС РФ на Украине. «И продолжает вносить очень большой вклад вся республика», — отметил представитель Кремля.

    Такой ответ Песков дал на вопрос об оценке в Кремле критики, высказанной Рамзаном Кадыровым в адрес некоторых руководителей СВО.

    «Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок», — подчеркнул Дмитрий Песков (цитата по агентству «Интерфакс»).

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