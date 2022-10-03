Дирекция КЗС предупреждает об ограничениях на дамбе Петербурга в ближайшую неделю

Дорожные работы ограничили движение на дамбе Петербурга. В ближайшую неделю водителей потеснят на трех участках внутреннего кольца и двух — внешнего.
С 3 по 9 октября дорожные работы с перекрытием полос движения ведутся на участке с 137-го по 138-й километр внутреннего кольца САД КЗС и с 138-го по 139-й километр внешнего, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. Там закрыты правые полосы. Сегодня, 3 октября, перекрыты правая полоса на 121–123 километрах внутреннего кольца и левая полоса на 134–135 километрах внешнего.
С 4 октября закроют правую полосу на участке с 124-го по 125-й километр внутреннего кольца.