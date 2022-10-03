Вышел первый тизер фантастического триллера «Петрополис» Валерия Фокина, и он впечатляет

Создатели фильма «Петрополис» поделились первым видео готовой работы, которая должна выйти на экраны 27 октября. Фильм Валерия Фокина, худрука Александринского театра, который снимал ленту с августа 2020 года, создан по сценарию его сына, драматурга Кирилла Фокина.



Действие фантастического триллера происходит в альтернативной истории и охватывает 20 лет, от начала нулевых до 2020 года. Главный герой — ученый, которого играет Антон Шагин, сын эмигрантов из России. Он вспоминает свою жизнь, в которой была не только любовь (Юлия Снигирь), но и момент, поменявший историю человечества.