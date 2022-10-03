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    Вышел первый тизер фантастического триллера «Петрополис» Валерия Фокина, и он впечатляет

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    Фото: скриншот тизера
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    Создатели фильма «Петрополис» поделились первым видео готовой работы, которая должна выйти на экраны 27 октября. Фильм Валерия Фокина, худрука Александринского театра, который снимал ленту с августа 2020 года, создан по сценарию его сына, драматурга Кирилла Фокина.

    Действие фантастического триллера происходит в альтернативной истории и охватывает 20 лет, от начала нулевых до 2020 года. Главный герой — ученый, которого играет Антон Шагин, сын эмигрантов из России. Он вспоминает свою жизнь, в которой была не только любовь (Юлия Снигирь), но и момент, поменявший историю человечества.

    Фото: «Белые ночи»
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    События развиваются в России, Америке и Японии. По сценарию главный герой получает от ООН предложение изучить, какой будет реакция человечества на информацию о том, что контакт с инопланетянами уже произошел, и эта связь теперь — постоянна. Ученый вскоре понимает, что сценарий — не гипотетический, а инопланетный разум уже диктует, как надо жить.

    Над фильмом работали оператор Илья Овсенев, художник Алексей Трегубов. Среди тех, кто снимался, — Владимир Кошевой, Джунсуке Киносита, Один Байрон, Марина Игнатова, Сесиль Плеже и другие.

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    Фото: скриншот тизера
    Фото: «Белые ночи»

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