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    На Богатырском проспекте поселилась очаровательная сова. Полюбуйтесь, как она сидит среди листьев

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    У жителей дома 53 по Богатырскому проспекту появился «замечательный сосед». Это маленькая сова, которую, видимо, не смущает, что рядом ходят люди.

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    Кадры с птицей 3 октября опубликовали в группе «Приморский Онлайн» во «ВКонтакте». Она сидит среди опавших листьев и крутит головой, а в нескольких метрах на площадке играют дети.

    Автор: Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

    Как писала «Фонтанка», осенью в Петербурге можно встретить и кабана — они ищут, чем бы поживиться, чтобы потолстеть к зиме.

    Фото: Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб

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