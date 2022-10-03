Япония рассчитывает на заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил на пленарном заседании парламента и рассказал, что японское правительство продолжит вводить антироссийские санкции, но все равно рассчитывает на заключение мирного договора с Москвой. Об этом 3 октября сообщает ТАСС.
«Наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора <…> Мы решительно продолжим санкции в отношении России и поддержку Украины», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам премьера, ситуация на Украине находится в новой фазе из-за входа в состав России новых регионов и объявленной частичной мобилизации.