Япония рассчитывает на заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил на пленарном заседании парламента и рассказал, что японское правительство продолжит вводить антироссийские санкции, но все равно рассчитывает на заключение мирного договора с Москвой. Об этом 3 октября сообщает ТАСС.



«Наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора <…> Мы решительно продолжим санкции в отношении России и поддержку Украины», — сказал он (цитата по ТАСС).