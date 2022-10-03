Стрелок в инвалидном кресле потревожил жителей Гавани

Мужчина в инвалидном кресле, стрелявший по бутылкам на Гаванской улице, не на шутку взволновал местных жителей. Они заявили о хулигане в полицию. Оказалось, что тот уже находится под подпиской. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 октября.



Сообщение о стрелке поступило в дежурную часть главка накануне вечером. Прибывший на место участковый задержал у дома 15 по Гаванской 26-летнего петербуржца из Парголово. У молодого человека изъяли пневматический пистолет «Атаман-М1» и более 60 пулек. Оружие отправлено на экспертизу, а нарушителя отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

