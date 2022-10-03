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    «Месиво» из грузовиков на Московском шоссе, растёт пробка

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    На Московском шоссе утром 3 октября растёт пробка из-за ДТП на подъезде к КАД со стороны Ленобласти.

    Очевидцы сообщают о серьёзной аварии с фурами, случившейся у гипермаркета «Лента» в направлении Москвы. «МЧС, полиция, реанимация на месте. Водители с серьезными травмами госпитализированы. Один из них — гражданин Эстонии», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На кадрах очевидцев видно, что тягач получил сильные повреждения, на дороге лежит опрокинувшийся контейнер. Движение ограничено, транспорт с трудом объезжает столкнувшиеся грузовики.

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    Затор в сторону области, судя по «Яндекс.Картам», небольшой, а в сторону города пробка уже в 7:30 превышает 6 километров.

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