«Месиво» из грузовиков на Московском шоссе, растёт пробка

На Московском шоссе утром 3 октября растёт пробка из-за ДТП на подъезде к КАД со стороны Ленобласти.
Очевидцы сообщают о серьёзной аварии с фурами, случившейся у гипермаркета «Лента» в направлении Москвы. «МЧС, полиция, реанимация на месте. Водители с серьезными травмами госпитализированы. Один из них — гражданин Эстонии», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На кадрах очевидцев видно, что тягач получил сильные повреждения, на дороге лежит опрокинувшийся контейнер. Движение ограничено, транспорт с трудом объезжает столкнувшиеся грузовики.
Затор в сторону области, судя по «Яндекс.Картам», небольшой, а в сторону города пробка уже в 7:30 превышает 6 километров.