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    В Петербурге скончался обвиняемый в госизмене президент Арктической академии наук

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    Профессор Валерий Митько, которого в 2020 году отправили под домашний арест по делу о государственной измене, скончался в Петербурге.

    Об этом в телеграм-канале «Первый отдел» 2 октября сообщают его адвокаты.

    Президенту Арктической академии наук, по их словам, в последнее время все чаще вызывали скорую и увозили в больницу. Несколько дней назад он вернулся из стационара на носилках. Дома его ждала супруга — лежачая больная.

    Валерия Митько задержали в феврале 2020 года, а в июле предъявили обвинение в государственной измене.

    По версии следствия, 78-летний учёный передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну. Его защита уверяла, что все данные были взяты из интернета.

    Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Митько — капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы — командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки. Член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик Российской академии естественных наук, член редколлегии журнала «Техническая акустика», член редакционного совета издательства «Судостроение». Также учёный занимает должность президента региональной общественной организации Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербурга, которая с 2008 года входит в состав Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников.

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