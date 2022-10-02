В Петербурге скончался обвиняемый в госизмене президент Арктической академии наук

Профессор Валерий Митько, которого в 2020 году отправили под домашний арест по делу о государственной измене, скончался в Петербурге.
Об этом в телеграм-канале «Первый отдел» 2 октября сообщают его адвокаты.
Президенту Арктической академии наук, по их словам, в последнее время все чаще вызывали скорую и увозили в больницу. Несколько дней назад он вернулся из стационара на носилках. Дома его ждала супруга — лежачая больная.
Валерия Митько задержали в феврале 2020 года, а в июле предъявили обвинение в государственной измене.
По версии следствия, 78-летний учёный передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну. Его защита уверяла, что все данные были взяты из интернета.