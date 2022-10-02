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    Мобилизуют даже монахов, а кредиты погибших аннулируют: главные новости СВО за 2 октября

    Рассказываем обо всём, что произошло за последние сутки

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    5 комментариев
    Мобилизованных со всей страны продолжают свозить в учебные центры
    Мобилизованных со всей страны продолжают свозить в учебные центрыФото: Александр Левчук / NGS42.RU
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    21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 2 октября.

    Внутренняя политика

    Роскомнадзор ограничил доступ к стриминговой платформе SoundCloud. В ведомстве пояснили, что это сделано по требованию Генпрокуратуры из-за фейков о спецоперации.

    — В адрес владельца ресурса Роскомнадзором были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации. В связи с неудалением противоправных материалов доступ к сервису ограничен на территории России. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован, — сказали РБК в Роскомнадзоре.

    Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. ДНР и ЛНР при этом получают статус республик с русским языком в качестве государственного, а Запорожская область считается принятой в качестве отдельного субъекта со своим нынешним названием.

    Международная политика

    Ключевые события прошедшего дня:

    • власти Австралии изъявили намерение ввести санкции в отношении 28 представителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
    • президент Румынии Клаус Йоханнис и еще семь президентов государств — членов НАТО подписали заявление, в котором выразили поддержку присоединению Украины к альянсу.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании заявки на вступление в НАТО сразу после того, как в Москве состоялось подписание договоров о вхождении бывших украинских территорий в состав РФ.

    Новости частичной мобилизации

    Главные новости, о которых стало известно:

    • в Госдуме подготовят законопроект, лишающий депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если те хотят участвовать в спецоперации на Украине;
    • в рамках мобилизации могут призвать даже монахов, если у них есть военный билет;
    • власти Югры будут выплачивать детям военнослужащих, мобилизованных в Ханты-Мансийском автономном округе, по 100 тысяч рублей при поступлении в высшие учебные заведения.

    Также портал «Объясняем.рф» выпустил ряд разъяснений по важным вопросам. Во-первых, кто относится к членам семьи военнослужащих (и может рассчитывать на соответствующие льготы):

    • супруга (супруг);
    • несовершеннолетние дети;
    • дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
    • дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;
    • лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
    Подробный разбор того, кто имеет право на отсрочку — <a href="https://ngs42.ru/text/politics/2022/10/02/71696093/" class="_" target="_blank">в этом материале</a>.
    Подробный разбор того, кто имеет право на отсрочку — в этом материале.Фото: Полина Авдошина / Городские порталы
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    Во-вторых, по каким кредитам можно получить кредитные каникулы:

    — По всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в специальной военной операции как добровольцы.

    И, в-третьих, спишут ли долги погибших участников СВО:

    — Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность I группы. Кредиты и займы членов его семьи тоже должны быть списаны в этих случаях. Такая норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

    Прочитайте также наш подробный разбор о том, какие машины могут мобилизовать, и о том, что будет с работой и зарплатой мобилизованных.

    Мобилизованных со всей страны продолжают свозить в учебные центры
    Мобилизованных со всей страны продолжают свозить в учебные центрыФото: Александр Левчук / NGS42.RU
    Подробный разбор того, кто имеет право на отсрочку — <a href="https://ngs42.ru/text/politics/2022/10/02/71696093/" class="_" target="_blank">в этом материале</a>.
    Подробный разбор того, кто имеет право на отсрочку — в этом материале.Фото: Полина Авдошина / Городские порталы

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    ГосдумаКонституционный суд РФНАТОРоскомнадзорПолитикаСпецоперацияМобилизацияЗеленский

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