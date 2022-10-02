Получить российское гражданство жители присоединяемых территорий смогут по заявлению и с присягой

В госдуме 2 октября рассказали о порядке получения российского гражданства жителями ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Желающим надо будет приносить присягу.
Разьяснения госдумы опубликованы на сайте нижней палаты парламента. Все, кто живет на «новых российских территориях», могут получить гражданство РФ. Для этого надо сперва подать заявление, а потом принести присягу гражданина Российской федерации.
Правило о присяге касается любого человека, претендующего на гражданство не по праву рождения. Оно действует минимум с 2017 года. Присяга звучит так: «Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать конституци. и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».
Договоры о присоединении к России четырех украинских регионов были подписаны Путиными 30 сентября. 2 октября их соответствие конституции подтвердил Конституционный суд, в этот же день в Госдуму был внесен законопроект о расширении территории России. Он будет рассмотрен 3 октября.