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    Петербургский слесарь отдал мошенникам 8 кредитных миллионов

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    В Петербурге телефонные мошенники убедили слесаря набрать кредитов на 8 млн рублей под залог квартиры. Его обманывали две недели.

    В полицию Красногвардейского района 71-летний житель Ириновского проспекта обратился накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 2 октября. Он сообщил, что с 13 по 29 сентября общался с представителем банка, который уговорил его взять несколько кредитов под залог квартиры на общую сумму в 8 млн рублей.

    Суммы он переводил на указанные резервные счета и номера телефонов.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

    © Фонтанка.Ру

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