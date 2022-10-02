Петербургский слесарь отдал мошенникам 8 кредитных миллионов

В Петербурге телефонные мошенники убедили слесаря набрать кредитов на 8 млн рублей под залог квартиры. Его обманывали две недели.
В полицию Красногвардейского района 71-летний житель Ириновского проспекта обратился накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 2 октября. Он сообщил, что с 13 по 29 сентября общался с представителем банка, который уговорил его взять несколько кредитов под залог квартиры на общую сумму в 8 млн рублей.
Суммы он переводил на указанные резервные счета и номера телефонов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».