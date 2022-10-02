Папа римский призвал Путина остановить «спираль насилия и смертей»

Папа римский Франциск обратился с призывом к президентам России и Украины. Одного он просит остановиться, а второго настроиться на переговоры.

Понтифик высказал озабоченность происходящим на территории Украины во время воскресного обращения к пастве 2 октября. Сожаления у него вызывают ядерная угроза, эскалация конфликта и присоединение к России четырех украинских регионов.

«Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смертей, в том числе ради его собственного народа», — цитирует папу Vatican news.