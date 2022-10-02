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    Папа римский призвал Путина остановить «спираль насилия и смертей»

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    Папа римский Франциск обратился с призывом к президентам России и Украины. Одного он просит остановиться, а второго настроиться на переговоры.

    Понтифик высказал озабоченность происходящим на территории Украины во время воскресного обращения к пастве 2 октября. Сожаления у него вызывают ядерная угроза, эскалация конфликта и присоединение к России четырех украинских регионов.

    «Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смертей, в том числе ради его собственного народа», — цитирует папу Vatican news.

    Зеленского же он просит быть открытым к предложениям о мире.

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