Петербуржец нашел возлюбленную на полу в коридоре с синим лицом

Загадку смерти женщины от травматической асфиксии пытаются решить в Калининском районе Петербурга. Петербурженку в закрытой квартире нашел муж.



В полицию накануне около пяти вечера позвонил 57-летний житель улицы Руставели, стало известно «Фонтанке» 2 октября.

Он сообщил, что вернулся с работы и нашел свою гражданскую жену на полу в коридоре. Лицо у женщины было синего цвета и сильно опухло.

Эксперты установили, что на теле погибшей есть телесные повреждения, в том числе сильное сдавление грудной клетки.