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    Петербуржец нашел возлюбленную на полу в коридоре с синим лицом

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    Загадку смерти женщины от травматической асфиксии пытаются решить в Калининском районе Петербурга. Петербурженку в закрытой квартире нашел муж.

    В полицию накануне около пяти вечера позвонил 57-летний житель улицы Руставели, стало известно «Фонтанке» 2 октября.

    Он сообщил, что вернулся с работы и нашел свою гражданскую жену на полу в коридоре. Лицо у женщины было синего цвета и сильно опухло.

    Эксперты установили, что на теле погибшей есть телесные повреждения, в том числе сильное сдавление грудной клетки.

    Тело 51-летней женщины направлено в морг для установления причины смерти.

    © Фонтанка.Ру

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