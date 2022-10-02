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    Грузовик насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу на севере Петербурга

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    Немолодого пешехода сбил грузовик в Курортном районе. Он перебегал дорогу в неположенном месте.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 2 октября, мужчину сбили накануне вечером в поселке Смолячкого, у 704 дома по Приморскому шоссе. Грузовой «Форд Транзит», за рулем которого был 59-летнего мужчина, наехал на пешехода. Он переходил проезжую часть вне перехода.

    58-летний мужчина умер на месте.

    Водитель ранее 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

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