Грузовик насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу на севере Петербурга

Немолодого пешехода сбил грузовик в Курортном районе. Он перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 2 октября, мужчину сбили накануне вечером в поселке Смолячкого, у 704 дома по Приморскому шоссе. Грузовой «Форд Транзит», за рулем которого был 59-летнего мужчина, наехал на пешехода. Он переходил проезжую часть вне перехода.

58-летний мужчина умер на месте.

Водитель ранее 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.