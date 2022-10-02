Группировка хакеров слила базу данных клиентов DNS

Персональные данные клиентов DNS и сотрудников компании утекли в сеть после хакерской атаки.

Об утечке компания сообщает на своем сайте 2 октября. Утверждается, что работала хакерская группировка с серверов за пределами России. «Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — убеждают представители DNS.

Телеграм-канал «Утечки информации» утверждает, что была слита база с 7,7 млн уникальных адресов электронной почты и 11,4 млн телефонных номеров. Масштаб компания не обозначала.