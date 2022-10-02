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    Группировка хакеров слила базу данных клиентов DNS

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    Персональные данные клиентов DNS и сотрудников компании утекли в сеть после хакерской атаки.

    Об утечке компания сообщает на своем сайте 2 октября. Утверждается, что работала хакерская группировка с серверов за пределами России. «Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — убеждают представители DNS.

    Телеграм-канал «Утечки информации» утверждает, что была слита база с 7,7 млн уникальных адресов электронной почты и 11,4 млн телефонных номеров. Масштаб компания не обозначала.

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