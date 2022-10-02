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    На выборах в латышский сейм побеждает партия премьер-министра

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    Восемь партий проходят в однопалатный парламент Латвии по итогам очередных выборов. Больше всего мест достается партии действующего премьера.

    Почти 19 процентов голосов и 23 мандата из ста получает партия «Новое единство» Кришьяниса Кариньша, премьер-министра Латвии. По данным ЦИК на утро 2 октября, второе место у «Союза зеленых и крестьян», 16 мандатов. 13 мест в парламенте получает «Все для Латвии!». Всего же в парламент, судя по всему, проходит минимум 8 партий — для этого надо набрать больше пяти процентов голосов.

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