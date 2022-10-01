ТАСС: Фигуристка Трусова ушла от тренера Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова, серебряный призер олимпиады 2022 года, ушла из группы тренера Этери Тутберидзе. Об этом 1 октября сообщает со ссылкой на собственный источник ТАСС.



По информации собеседника информагентства, Трусова будет тренироваться у Светланы Соколовской.

Спортсменка уходит от тренера Тутберидзе уже во второй раз. Ранее она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась к Тутберидзе. В конце сентября фигуристка выступала на контрольных прокатах сборной России как представитель группы Тутберидзе.