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    ТАСС: Фигуристка Трусова ушла от тренера Тутберидзе

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    Фигуристка Александра Трусова, серебряный призер олимпиады 2022 года, ушла из группы тренера Этери Тутберидзе. Об этом 1 октября сообщает со ссылкой на собственный источник ТАСС.

    По информации собеседника информагентства, Трусова будет тренироваться у Светланы Соколовской.

    Спортсменка уходит от тренера Тутберидзе уже во второй раз. Ранее она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась к Тутберидзе. В конце сентября фигуристка выступала на контрольных прокатах сборной России как представитель группы Тутберидзе.

    У Светланы Соколовской тренируется друг Трусовой — олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк.

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