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    СКА разгромил минское «Динамо»

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    С разгромным счетом 1 – 5 закончилась встреча между петербургским СКА и «Динамо-Минск» на «Минск-Арене».

    Единственную шайбу за команду из Белоруссии смог забить Павел Варфоломеев. За СКА забили Марат Хайруллин, Никита Камалов, Дмитрий Яшкин, Александр Волков и Максим Грошев.

    «Сегодня мы допустили одну ошибку, пытались обмануть хоккей в этом моменте – крайние убежали. Разберем ее и завтра все проанализируем. Продолжаем работать дальше – для нас самая важная игра следующая», – заявил после встречи главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

    Таким образом у СКА по-прежнему лишь одно поражение в чемпионате.

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