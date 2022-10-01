СКА разгромил минское «Динамо»

С разгромным счетом 1 – 5 закончилась встреча между петербургским СКА и «Динамо-Минск» на «Минск-Арене».
Единственную шайбу за команду из Белоруссии смог забить Павел Варфоломеев. За СКА забили Марат Хайруллин, Никита Камалов, Дмитрий Яшкин, Александр Волков и Максим Грошев.
«Сегодня мы допустили одну ошибку, пытались обмануть хоккей в этом моменте – крайние убежали. Разберем ее и завтра все проанализируем. Продолжаем работать дальше – для нас самая важная игра следующая», – заявил после встречи главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.
Таким образом у СКА по-прежнему лишь одно поражение в чемпионате.