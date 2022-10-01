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    Боевые действия на Украине

    Боррель: присоединение к РФ новых территорий делает невозможным прекращение боевых действий

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    Глава Евродипломатии Джозеп Боррель считает, что присоединение к России новых территорий затрудняет или делают невозможным окончание боевых действий на Украине. Об этом 1 октября сообщает портал RTVE.es

    Кроме того, Боррель считает, что присоединение Украины к НАТО «не является принципиальным вопросом на данный момент» и что важно продолжать поддерживать Киев.

    Дипломат также высказал мнение, что к угрозам России стоит относиться серьезно. Что касается ядерной угрозы, то, по мнению Борреля, «возможны все риски».

    Хроника геополитических событий:

    В феврале 2022 года Россия признала самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики суверенными государствами, до этого они считались территорией Украины с точки зрения российских законов.

    24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали на это обвалом, ЦБ — поднятием ключевой ставки, Европа и США — новыми санкциями. Новые пакеты санкций за эти семь месяцев принимались несколько раз, множество крупных международных компаний ушло с российского рынка, крупнейшие иностранные соцсети были запрещены в России.

    В ходе СВО Херсонская и Запорожская области перешли под контроль РФ. На этих территориях, а также в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России. После подписания документов Российская Федерация считает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью страны, однако некоторые территории Донецкой народной республики до сих пор находятся под контролем Украины.

    21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение было принято из-за того, что Россия «сталкивается с военным потенциалом всего НАТО».

    По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. К ним относятся как прошедшие срочную службу, так и те, кто в призывном возрасте по каким-либо причинам получил отсрочку.

    Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, подписал документы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Церемония проходила в Георгиевском зале Кремля. До этого руководители новых территорий обратились к главе государства с просьбой о вхождении в состав РФ после проведения голосований, на которых большинство высказалось за вхождение в состав РФ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что удары со стороны Украины по новым территориям будут восприниматься как акт агрессии против России.

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