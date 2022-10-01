Боррель: присоединение к РФ новых территорий делает невозможным прекращение боевых действий

Глава Евродипломатии Джозеп Боррель считает, что присоединение к России новых территорий затрудняет или делают невозможным окончание боевых действий на Украине. Об этом 1 октября сообщает портал RTVE.es



Кроме того, Боррель считает, что присоединение Украины к НАТО «не является принципиальным вопросом на данный момент» и что важно продолжать поддерживать Киев.

Дипломат также высказал мнение, что к угрозам России стоит относиться серьезно. Что касается ядерной угрозы, то, по мнению Борреля, «возможны все риски».