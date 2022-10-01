Reuters: Яхту, которая может принадлежать Игорю Кесаеву, выставили на продажу за €29,5 млн

Американский брокер яхт Merle Wood & Associates выставил на продажу яхту MySky, которая якобы принадлежит попавшему под санкции ЕС и Великобритании российскому предпринимателю Игорю Кесаеву. Об этом 1 октября сообщает Reuters.
Судно с «изысканными интерьерами», «крытым спортзалом с климат-контролем» и палубой, которая может использоваться для посадки вертолётов, предлагают купить за €29,5 млн.
Представитель Кесаева отказался от комментариев по поводу права собственности на яхту и её продажи. Медиа, в свою очередь, не смогло подтвердить, что предприниматель по-прежнему является прямым владельцем MySky.
Между тем представитель нидерландской фирмы Heesen Yachts, построившей MySky, подтвердила, что Кесаев заказал судно и еще одну яхту под названием Sky.
ЕС и Великобритания ввели санкции против Игоря Кесаева в апреле, после начала специальной военной операции на Украине. Один из собеседников агентства уточнил, что поскольку в отношении предпринимателя нет санкций со стороны США, американские компании и покупатели могут участвовать в сделке.