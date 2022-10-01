Россию не переизбрали в совет ИКАО, но она остается членом организации

России не хватило голосов, чтобы стать членом совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), однако страна остается ее членом. Об этом 1 октября сообщила Росавиация.
За Россию проголосовали 80 стран-участников организации, тогда как для того, чтобы быть избранной в совет, ей необходимо было получить не менее 86 голосов.
«Полагаем, что недружественное решение коалиции стран является политическим и носит временный характер. Вклад нашей страны в развитие международный авиации имеет признание во всем мире. Ряд наших инициатив были приняты в рамках ИКАО как стандарты и используются государствами для развития безопасного международного воздушного сообщения», - заявили в Росавиации.
В федеральном воздушном агентстве подчеркнули, что Россия «сохраняет за собой право полноправного членства в Международной организации и продолжит свою работу через представительство России в ИКАО, а также в профильных рабочих группах ИКАО».
В Росавиации также подчеркнули, что решение не повлияет на выполнение российскими авиакомпаниями международных рейсов в «дружественные» страны.