Пожар в московском хостеле потушили, люди сами покинули этаж

Пожар на северо-востоке Москвы потушен. Его площадь оказалась невелика, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает столичное управление МЧС.



По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 19:16 вечера 1 октября. Загорелось помещение на четвертом этаже пятиэтажки по адресу дом 10 корпус 5 по Ярославской улице.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что огонь вырывается из окон. Этаж люди покинули самостоятельно. С верхних этажей спасли 15 человек. 40 минут спустя горение было ликвидировано, добавляют в МЧС.