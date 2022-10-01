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    Пожар в московском хостеле потушили, люди сами покинули этаж

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    Пожар на северо-востоке Москвы потушен. Его площадь оказалась невелика, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

    По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 19:16 вечера 1 октября. Загорелось помещение на четвертом этаже пятиэтажки по адресу дом 10 корпус 5 по Ярославской улице.

    Прибыв на место, пожарные обнаружили, что огонь вырывается из окон. Этаж люди покинули самостоятельно. С верхних этажей спасли 15 человек. 40 минут спустя горение было ликвидировано, добавляют в МЧС.

    О горящем в столице хостеле сообщал ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

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