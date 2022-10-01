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    На Петербург опускается туманная «вуаль». Дымка уже «съела» дорожный знак и билборд

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    4 комментария
    Фото: Анна Хазанова
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    Туманная «вуаль» опустилась на Петербург вечером в субботу. Лёгкую дымку, которая растеклась у Приозерского шоссе, заметила читательница «Фонтанки».

    Снимок был сделан в седьмом часу вечера 1 октября. Судя по фотографии, пелена поднялась на высоту, достаточную для того, чтобы спрятать половину билборда и дорожный знак.

    ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ранее сообщало, что в воскресенье, 2 октября, ночью и утром в отдельных районах Петербурга возникнет туман. Такое же атмосферное явление можно будет наблюдать в Ленобласти.

    Фото: Анна Хазанова

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