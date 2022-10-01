На Петербург опускается туманная «вуаль». Дымка уже «съела» дорожный знак и билборд

Туманная «вуаль» опустилась на Петербург вечером в субботу. Лёгкую дымку, которая растеклась у Приозерского шоссе, заметила читательница «Фонтанки».



Снимок был сделан в седьмом часу вечера 1 октября. Судя по фотографии, пелена поднялась на высоту, достаточную для того, чтобы спрятать половину билборда и дорожный знак.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ранее сообщало, что в воскресенье, 2 октября, ночью и утром в отдельных районах Петербурга возникнет туман. Такое же атмосферное явление можно будет наблюдать в Ленобласти.