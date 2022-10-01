Глава Севастополя: Пилот успел эвакуироваться из самолета на аэродроме Бельбек до пожара

Пилот самолета, оказавшегося в нештатной ситуации на аэродроме Бельбек, успел эвакуироваться. Об этом вечером 1 октября рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее глава Севастополя рассказал о внештатной ситуации на аэродроме: самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся.