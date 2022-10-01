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    Глава Севастополя: Пилот успел эвакуироваться из самолета на аэродроме Бельбек до пожара

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    Пилот самолета, оказавшегося в нештатной ситуации на аэродроме Бельбек, успел эвакуироваться. Об этом вечером 1 октября рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — написал он в своем телеграм-канале.

    Ранее глава Севастополя рассказал о внештатной ситуации на аэродроме: самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся.

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