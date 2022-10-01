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    Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия придумали совместный газовый план

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    Совместный газовый план, предполагающий доставку через интегрированные газотранспортные сети, придумали и предложили четыре страны Евросоюза. Заявление опубликовала компания Transgaz (Румыния) 1 октября.

    Дополнительные объемы поставки собираются осуществлять операторы Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ и Eustream. Сделано это будет в рамках сотрудничества с Азербайджаном. Согласно расчетам, речь идет о транспортировке дополнительных 5 миллиардов кубов природного газа в год. Они пойдут из Греции и Турции в Восточную, Центральную и Западную Европу.

    «Это позволило бы европейским потребителям получать больше природного газа из трубопроводов Южного газового коридора», — отмечается в заявлении.

    Предполагается, что в этом году поставки газа из Азербайджана в Европу вырастут на 40 процентов.

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