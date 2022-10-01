Фургон с мигрантами разбился в Чехии после полицейской погони. В салоне были дети

Фургон с 29 мигрантами попал в ДТП в Чехии. Шесть человек получили серьёзные ранения, 15 — лёгкой и средней степеней тяжести. В числе пострадавших — пятеро детей. Об этом 1 октября сообщает Spiegel, ссылаясь на Czech News Agency.



По сведениям правоохранителей, автомобиль следовал из Словакии. Водитель не остановился для прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Ланжхот (Чехия). Во время преследования он якобы попытался столкнуть с трассы полицейскую машину.

