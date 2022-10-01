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    Фургон с мигрантами разбился в Чехии после полицейской погони. В салоне были дети

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    Фургон с 29 мигрантами попал в ДТП в Чехии. Шесть человек получили серьёзные ранения, 15 — лёгкой и средней степеней тяжести. В числе пострадавших — пятеро детей. Об этом 1 октября сообщает Spiegel, ссылаясь на Czech News Agency.

    По сведениям правоохранителей, автомобиль следовал из Словакии. Водитель не остановился для прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Ланжхот (Чехия). Во время преследования он якобы попытался столкнуть с трассы полицейскую машину.

    Уже в соседнем городе Бржецлаве он не справился с управлением на одном из перекрёстков и въехал в припаркованные транспортные средства, дорожный знак и дом. Водитель был задержан, его подозревают в контрабанде.

    По данным медиа, в попавшем в аварию автомобиле находились мигранты из Сирии.

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