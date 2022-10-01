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    «Убить Бобрыкина»: Гарик Сукачев поставит новый спектакль

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    Музыкант и режиссер Гарик Сукачев в ближайшие дни приступит к работе над новым спектаклем «Убить Бобрыкина», который он поставит в московском театре «Современник». Об этом автор сообщил ТАСС 1 октября.

    «Я думаю, что прямо на днях приступлю к работе. Надеюсь, в следующем сезоне всё будет готово», — приводит агентство слова музыканта.

    Сукачев пояснил, что предложение поставить спектакль в «Современнике» он получил еще летом. «Я приехал сюда, встретился с директором. Мне предложили поставить что-то в театре. Я сказал, что есть роман Анны Николаенко «Убить Бобрыкина», который знала Галина Борисовна [Волчек — худрук театра в 1989–2019 годах]. Я сказал, что хочу ставить именно это», — добавил режиссер.

    Спектакль будет поставлен по роману Анны Николаенко. Роман был издан в 2016 году и удостоился премии «Русский Букер». Роман имеет нелинейное повествование и рассказывает о жизни психически больного молодого мужчины, который живет вместе со своей авторитарной матерью.

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