«Убить Бобрыкина»: Гарик Сукачев поставит новый спектакль

Музыкант и режиссер Гарик Сукачев в ближайшие дни приступит к работе над новым спектаклем «Убить Бобрыкина», который он поставит в московском театре «Современник». Об этом автор сообщил ТАСС 1 октября.



«Я думаю, что прямо на днях приступлю к работе. Надеюсь, в следующем сезоне всё будет готово», — приводит агентство слова музыканта.

Сукачев пояснил, что предложение поставить спектакль в «Современнике» он получил еще летом. «Я приехал сюда, встретился с директором. Мне предложили поставить что-то в театре. Я сказал, что есть роман Анны Николаенко «Убить Бобрыкина», который знала Галина Борисовна [Волчек — худрук театра в 1989–2019 годах]. Я сказал, что хочу ставить именно это», — добавил режиссер.