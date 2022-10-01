Российский футболист Сычевой сделал предложение своей девушке во время матча

Нападающий команды «Оренбург» Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке в матче 11-го тура РПЛ. После пенальти в ворота «Сочи» он подбежал к трибуне, где сидела его девушка, и сделал ей предложение. Об этом 1 октября сообщает «Спорт-Экспресс».



На тот момент у спортсмена уже была карточка за фол на 31-й минуте встречи. Теоретически судья Артём Любимов мог удалить его за неспортивное поведение.

По словам бывшего арбитра Международной федерации футбола (ФИФА) Алексея Николаева, на это у судьи не было оснований.