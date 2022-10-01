Российский футболист Сычевой сделал предложение своей девушке во время матча

Нападающий команды «Оренбург» Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке в матче 11-го тура РПЛ. После пенальти в ворота «Сочи» он подбежал к трибуне, где сидела его девушка, и сделал ей предложение. Об этом 1 октября сообщает «Спорт-Экспресс».
На тот момент у спортсмена уже была карточка за фол на 31-й минуте встречи. Теоретически судья Артём Любимов мог удалить его за неспортивное поведение.
По словам бывшего арбитра Международной федерации футбола (ФИФА) Алексея Николаева, на это у судьи не было оснований.
«О какой желтой карточке может идти речь, когда такой замечательный поступок? Судья наказывает предупреждением, если игрок после забитого мяча каким-то образом провоцирует соперника или болельщиков. А это прекрасный момент, который запомнится и участникам матча, и зрителям», — рассказал он (цитата по РИА Новости).
По словам Николаева, в наше время лучше обсуждать именно такие поступки, а не судейские ошибки.
Другой экс-рефери заметил, что с точки зрения правил игры это должно было привести к жёлтой карточке. «Игрок не имеет права покидать поле», — объяснил он.
26-летний Владимир Сычевой играет за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей.