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    Боевые действия на Украине

    Минобороны: Союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи

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    Союзные войска отведены из населенного пункта Красный Лиман. Они перемещены «на более выгодные рубежи», сообщает 1 октября Министерство обороны России.

    «В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — заявляют в Минобороны.

    В ведомстве отметили, что велись «массированные огневые удары по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ», однако: «Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении».

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