Минобороны: Союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи

Союзные войска отведены из населенного пункта Красный Лиман. Они перемещены «на более выгодные рубежи», сообщает 1 октября Министерство обороны России.



«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — заявляют в Минобороны.

В ведомстве отметили, что велись «массированные огневые удары по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ», однако: «Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении».