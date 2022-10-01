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    «Он будет невероятным». Илон Маск показал прототип робота-гуманоида Optimus

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    Глава Tesla Илон Маск представил прототип робота-гуманоида Optimus. По прогнозам, компания сможет производить миллионы таких устройств и продавать их менее чем за $20 тысяч.

    Презентация прошла в Пало-Альто (Калифорния, США), её трансляция 1 октября велась на Youtube-канале Tesla. Как заявил Маск во время мероприятия, он ожидает, что фирма будет готова принимать заказы через три-пять лет.

    Во время мероприятия были показаны два прототипа. Первый, разработанный в феврале, вышел и помахал толпе. Зрителям показали видеозапись, на которой он выполняет простые задачи: поливает растения, переносит коробки и поднимает металлические прутья. Второй оказался менее «самостоятелен», его выкатили на сцену. Маск назвал устройство Optimus и уточнил, что ходить он «научится» через несколько недель. Разработка — приближенный вариант того продукта, который компания надеется запустить в производство.

    «Предстоит ещё много работы, чтобы усовершенствовать Optimus. Я думаю, что он будет невероятным через пять или 10 лет, просто сногсшибательным», — добавил глава Tesla.

    По мнению Маска, существующим роботам-гуманоидам «не хватает мозгов», а именно — способности самостоятельно решать проблемы. Optimus, однако, будет «чрезвычайно способным».

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