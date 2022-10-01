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    В Кабардино-Балкарии двое погибли после перестрелки с полицейскими

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    В Кабардино-Балкарии двое подозреваемых в особо тяжких преступлениях погибли после перестрелки с силовиками. Об этом 1 октября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Злоумышленники спустили курки, когда полицейские обнаружили их у железной дороги в лесу. Сами правоохранители не пострадали.

    «На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и предмет, конструктивно схожий с самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении.

    На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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