В Кабардино-Балкарии двое погибли после перестрелки с полицейскими

В Кабардино-Балкарии двое подозреваемых в особо тяжких преступлениях погибли после перестрелки с силовиками. Об этом 1 октября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Злоумышленники спустили курки, когда полицейские обнаружили их у железной дороги в лесу. Сами правоохранители не пострадали.

«На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и предмет, конструктивно схожий с самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении.