В Новосибирской области запретили продажу спиртного около пунктов сбора мобилизованных

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников запретил продавать алкоголь около пунктов сбора военкоматов и Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Соответствующее постановление было подписано главой региона и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, согласно документу, в первом случае ограничение распространяется на прилегающие территории — 300 метров, в случае с НВВКУ — на 1000 метров.
В постановлении отмечается, что исключение составляет розничная продажа алкоголя в заведениях общепита.
Запрет будет действовать в период проведения частичной мобилизации, говорится в документе.