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    Мобилизация

    В Новосибирской области запретили продажу спиртного около пунктов сбора мобилизованных

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    Губернатор Новосибирской области Андрей Травников запретил продавать алкоголь около пунктов сбора военкоматов и Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Соответствующее постановление было подписано главой региона и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    Так, согласно документу, в первом случае ограничение распространяется на прилегающие территории — 300 метров, в случае с НВВКУ — на 1000 метров.

    В постановлении отмечается, что исключение составляет розничная продажа алкоголя в заведениях общепита.

    Запрет будет действовать в период проведения частичной мобилизации, говорится в документе.

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