Ребенка отвез к знакомой, а к жене пришел с ножом. В Москве расследуют дело об убийстве

Уголовное дело по 1-й части 105-й статьи УК РФ («Убийство») возбудили в столице после того, как в одном из жилых домов обнаружили тело 29-летней женщины. Об этом 1 октября сообщают в пресс-службе СКР по Москве.
29-летнюю горожанку нашли сегодня утром в квартире на улице Академика Скрябина с множественными ранами. По версии следствия, на неё напал 37-летний супруг.
Предположительно, мужчина поссорился с женщиной и взялся за нож. После этого он в сообщении рассказал о случившемся родственнику и сам расстался с жизнью. Его тело обнаружили у многоэтажки.
По данным MSK1.RU, перед тем как совершить страшное, москвич отвёз дочку к своей знакомой в Балашиху, объяснив ей, что у него семейные проблемы и за девочкой нужно будет последить. После — отправился на съёмную квартиру, где проживала супруга.
В эсэмэс-сообщении мужчина принёс извинения и своей маме: «Мама моя, прости. Допекли со всех сторон… Супругу очень сильно любил».
На данный момент следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.