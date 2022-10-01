Ребенка отвез к знакомой, а к жене пришел с ножом. В Москве расследуют дело об убийстве

Уголовное дело по 1-й части 105-й статьи УК РФ («Убийство») возбудили в столице после того, как в одном из жилых домов обнаружили тело 29-летней женщины. Об этом 1 октября сообщают в пресс-службе СКР по Москве.



29-летнюю горожанку нашли сегодня утром в квартире на улице Академика Скрябина с множественными ранами. По версии следствия, на неё напал 37-летний супруг.

Предположительно, мужчина поссорился с женщиной и взялся за нож. После этого он в сообщении рассказал о случившемся родственнику и сам расстался с жизнью. Его тело обнаружили у многоэтажки.