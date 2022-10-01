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    Ребенка отвез к знакомой, а к жене пришел с ножом. В Москве расследуют дело об убийстве

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    Уголовное дело по 1-й части 105-й статьи УК РФ («Убийство») возбудили в столице после того, как в одном из жилых домов обнаружили тело 29-летней женщины. Об этом 1 октября сообщают в пресс-службе СКР по Москве.

    29-летнюю горожанку нашли сегодня утром в квартире на улице Академика Скрябина с множественными ранами. По версии следствия, на неё напал 37-летний супруг.

    Предположительно, мужчина поссорился с женщиной и взялся за нож. После этого он в сообщении рассказал о случившемся родственнику и сам расстался с жизнью. Его тело обнаружили у многоэтажки.

    По данным MSK1.RU, перед тем как совершить страшное, москвич отвёз дочку к своей знакомой в Балашиху, объяснив ей, что у него семейные проблемы и за девочкой нужно будет последить. После — отправился на съёмную квартиру, где проживала супруга.

    В эсэмэс-сообщении мужчина принёс извинения и своей маме: «Мама моя, прости. Допекли со всех сторон… Супругу очень сильно любил».

    На данный момент следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.

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