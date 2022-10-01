В Большом театре кукол сыграют осеннюю историю о свободной ласточке

1, 21 октября и 6 ноября на камерной сцене Большого театра кукол представят премьеру спектакля Ксении Павловой «Дневник ласточки» (6+). В основе спектакля — книга Павла Квартальнова и Ольги Пташник «На крыльях над Землёй: дневник ласточки», вышедшая в издательстве «Самокат». Это продолжает стратегию Большого театра кукол по работе с текстами этого издательства.

Фото: https://puppets.ru/ Поделиться Поделиться





Павел Квартальнов — зоолог, педагог МГУ, доктор биологических наук, а Ольга Пташник — художница. Поэтому в книге объединены иллюстрированная история и научпоп. Повествование ведется от лица ласточки. Героиня проделает путешествие: родившаяся в Ирландии, отправляется осенью в Африку, а весной возвращается в Европу.



«Мы рождаемся свободными существами, мы можем полететь, куда захотим! У детей и у птиц есть общее невероятное ощущение свободы», — говорится в описании спектакля. История получилась «по-настоящему осенней»: в описании спектакля говорится, что «на камерной сцене театра выросло бескрайнее поле выжженной травы, над которым возвышается сферическая инсталляция, созданная художницей Дарьей Лазаревой. Декорации передают ощущение полёта маленькой ласточки посреди бескрайнего земного шара».

Постановка создана содружеством выпускников мастерской Руслана Кудашова разных лет. Это моноспектакль Екатерины Ложкиной-Белевич — режиссёра и актрисы БТК, выпускницы курса Руслана Кудашова в СПбГАТИ (ныне РГИСИ) 2011 года.



Режиссер Ксения Павлова окончила РГИСИ (курс Руслана Кудашова) в 2021 году. В её «багаже» — спектакль «Маленький концерт для фортепиано с медведем» (2020), который вошёл в офф-программу «Золотой Маски-2021» «Детский Weekend» и принял участие в воронежском фестивале «МАРШАК» (2021), постановки в Кировском и Озерском театрах кукол. Также над спектаклем работали художница Дарья Лазарева, художница по свету Ксения Козлова и видеохудожница Дарья Пика.

«В путешествии маленькой птички каждый зритель найдёт что-то для себя, — верят в театре. — Для самых младших спектакль станет рассказом про устройство мира и гармонию природы, а зрители постарше смогут поразмышлять о сущности свободы; о том, как, несмотря на все тяготы и препятствия, продолжать следовать к своей цели и не разучиться «летать».

Полина Никитина

