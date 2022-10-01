В Москве назвали победителя в номинации «самые необычные находки в метро». Необычное оставила школьница

Столичные власти назвали победителя в номинации «Самые необычные находки в метро». Террариум с рептилиями оставила школьница. Об этом 1 октября рассказал Дептранс .

Эублефар нашла контролер подземки. Террариум стоял возле турникетов. Владелица почти сразу вернулась за питомцами, обратилась к сотруднице метрополитена и даже сделала фото на память.



В Московском метро есть возможность позвонить на номер 3210, если человек потерял питомца. Согласно сообщению Минтранса, оператор расскажет, где искать животное. Его передадут в приют ради безопасности.