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    В Москве назвали победителя в номинации «самые необычные находки в метро». Необычное оставила школьница

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    Столичные власти назвали победителя в номинации «Самые необычные находки в метро». Террариум с рептилиями оставила школьница. Об этом 1 октября рассказал Дептранс.

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    Эублефар нашла контролер подземки. Террариум стоял возле турникетов. Владелица почти сразу вернулась за питомцами, обратилась к сотруднице метрополитена и даже сделала фото на память.

    В Московском метро есть возможность позвонить на номер 3210, если человек потерял питомца. Согласно сообщению Минтранса, оператор расскажет, где искать животное. Его передадут в приют ради безопасности.

    Фото: Дептранс Москвы

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