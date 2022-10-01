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    В Театре Ленсовета начинается реставрация фасадов

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    В Петербурге начинается реставрация фасадов дома Корсакова на Владимирском проспекте, в котором располагается Театр Ленсовета. Как сообщает пресс-служба ГАТИ 1 октября, инспекция согласовала установку лесов и обустройство пешеходной галереи на время работ.

    Заказчиком работ выступает Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, исполнителем по контракту — ООО «Алькор-2». Согласно данным базы СПАРК, фирма взялась отреставрировать фасад театра, заключив контракт на 38 млн рублей.

    Кроме того, эта же компания является исполнителем по контрактам по реставрации помещения Н-17 (площадью 270 кв. м) и осуществлению авторского надзора за работами.

    «Алькор-2» был учрежден в 1995 году, его владельцем является Валерий Щапов, гендиректором — Сергей Щапов.

    Работы продлятся до мая 2024 года.

    Справка:
    Дом Корсаковых был возведен в стиле классицизм в 1826–1828 годах по проекту архитектора Андрея Михайлова. Большой особняк на месте небольшого каменного дома был возведен по заказу семьи Корсаковых. До ремонта фасада в 1930 году по центру парапета располагались два герба Корсаковых и Голицыных (мужем владелицы особняка С. А. Корсаковой был князь В. П. Голицын). После смерти Василия Петровича Голицына в 1863 году дом был продан с молотка и в нем разместился Купеческий клуб.

    Постоянным помещением Нового театра здание стало к 1945 году. Только в 1953 ему было присвоено имя Ленсовета, а звание академического он получил в 1983 году.

    В 2001 году здание получило статус памятника федерального значения.

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