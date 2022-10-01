В Театре Ленсовета начинается реставрация фасадов

В Петербурге начинается реставрация фасадов дома Корсакова на Владимирском проспекте, в котором располагается Театр Ленсовета. Как сообщает пресс-служба ГАТИ 1 октября, инспекция согласовала установку лесов и обустройство пешеходной галереи на время работ.
Заказчиком работ выступает Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, исполнителем по контракту — ООО «Алькор-2». Согласно данным базы СПАРК, фирма взялась отреставрировать фасад театра, заключив контракт на 38 млн рублей.
Кроме того, эта же компания является исполнителем по контрактам по реставрации помещения Н-17 (площадью 270 кв. м) и осуществлению авторского надзора за работами.
«Алькор-2» был учрежден в 1995 году, его владельцем является Валерий Щапов, гендиректором — Сергей Щапов.
Работы продлятся до мая 2024 года.