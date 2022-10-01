В Театре Ленсовета начинается реставрация фасадов

Справка:

Дом Корсаковых был возведен в стиле классицизм в 1826–1828 годах по проекту архитектора Андрея Михайлова. Большой особняк на месте небольшого каменного дома был возведен по заказу семьи Корсаковых. До ремонта фасада в 1930 году по центру парапета располагались два герба Корсаковых и Голицыных (мужем владелицы особняка С. А. Корсаковой был князь В. П. Голицын ). После смерти Василия Петровича Голицына в 1863 году дом был продан с молотка и в нем разместился Купеческий клуб.



Постоянным помещением Нового театра здание стало к 1945 году. Только в 1953 ему было присвоено имя Ленсовета, а звание академического он получил в 1983 году.



В 2001 году здание получило статус памятника федерального значения.



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