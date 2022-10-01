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    В Петербурге мужчина выстрелил в незнакомца из-за разницы во мнениях

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    Двое мужчин повздорили накануне днём в Выборгском районе Петербурга. Один из них решил отстоять свою правоту при помощи газового пистолета.

    28-летний горожанин рассказал полицейским, что незнакомый человек выстрелил в его сторону у дома 10 на улице Курчатова. Об этом 1 октября стало известно «Фонтанке».

    Силовики по горячим следам в тот же день задержали 37-летнего подозреваемого и доставили его в отдел. У него изъяли газовый пистолет «Добрыня».

    В отношении мужчины составлен протокол по 20.1 статье КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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