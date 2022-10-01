В Петербурге мужчина выстрелил в незнакомца из-за разницы во мнениях

Двое мужчин повздорили накануне днём в Выборгском районе Петербурга. Один из них решил отстоять свою правоту при помощи газового пистолета.



28-летний горожанин рассказал полицейским, что незнакомый человек выстрелил в его сторону у дома 10 на улице Курчатова. Об этом 1 октября стало известно «Фонтанке».

Силовики по горячим следам в тот же день задержали 37-летнего подозреваемого и доставили его в отдел. У него изъяли газовый пистолет «Добрыня».