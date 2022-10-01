    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    761мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd55.3eur52.74
    ТЕМА ДНЯ

    Присоединение новых территорий к России

    Присоединение территорийМобилизация в ПетербургеКак готовят мобилизованныхНовая карта РоссииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    В России продлена программа поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку

    1179
    1 комментарий

    В России продлена программа поддержки многодетных семей с ипотекой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

    Благодаря программе, многодетные семьи имеют возможность получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

    Действие программы распространяется на те семьи, в которых третий и следующий ребенок родились в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года.

    «Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года», — отмечается в опубликованном сообщении.

    В период 2023 и 2024 годов на эти выплаты будет выделено около 90 миллиардов рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close