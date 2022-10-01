В России продлена программа поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку

В России продлена программа поддержки многодетных семей с ипотекой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Благодаря программе, многодетные семьи имеют возможность получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Действие программы распространяется на те семьи, в которых третий и следующий ребенок родились в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года.
«Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года», — отмечается в опубликованном сообщении.
В период 2023 и 2024 годов на эти выплаты будет выделено около 90 миллиардов рублей.