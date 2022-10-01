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    «Вероятность дождей невелика». В Петербурге — сухо и прохладно

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    День 1 октября в Петербурге выдастся прохладным. Зато без осадков — над городом правит гребень антициклона.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день обойдется без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 11–13 градусов тепла.

    «В первый день октября синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует небольшой, вытянувшийся с востока, гребень антициклона. Его стараниями в облаках появятся прояснения, вероятность дождей будет невелика, а температурные показатели ожидаются близкими к климатической норме», — рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, в городе ожидается до 13 градусов тепла, в области — на градус выше. Давление будет меняться слабо.

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