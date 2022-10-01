Новые правила ОСАГО и электронные права. Водителям – приготовиться

Права в электронном виде с 1 октября могут предъявлять автомобилисты. Электронный сервис запущен в приложении «Госуслуги Авто». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.



Отмечается, что водительское удостоверение в бумажном виде у автомобилистов по-прежнему должно быть в наличии.

«Наличие у автовладельца водительского удостоверения в бумажном виде по-прежнему остается обязательным, поскольку его полная замена на электронный формат станет возможной только после внесения соответствующих поправок в правила дорожного движения Российской Федерации», – заявил он.