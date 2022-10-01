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    Новые правила ОСАГО и электронные права. Водителям – приготовиться

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    Права в электронном виде с 1 октября могут предъявлять автомобилисты. Электронный сервис запущен в приложении «Госуслуги Авто». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

    Отмечается, что водительское удостоверение в бумажном виде у автомобилистов по-прежнему должно быть в наличии.

    «Наличие у автовладельца водительского удостоверения в бумажном виде по-прежнему остается обязательным, поскольку его полная замена на электронный формат станет возможной только после внесения соответствующих поправок в правила дорожного движения Российской Федерации», – заявил он.

    Другие новшества для автомобилистов касаются ОСАГО. Как сообщает Autonews.ru в силу вступило распоряжение Центробанка, согласно которому досрочное расторжение договора обязательного страхования при гибели машины теперь можно провести только при наличии подтверждающих документов. В том случае, если автомобилист не сможет доказать полную «гибель» машины, остаток суммы по ОСАГО никто не вернет.

    Если автомобиль продан, о расторжении договора необходимо сообщать страховщику. Кроме того, среди новшеств ОСАГО – порядок и сроки информирования потерпевшего с результатами независимой экспертизы или осмотра. На это дается не более 5 рабочих дней с момента проведения.

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