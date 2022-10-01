В России истекло действие моратория на банкротства и взыскания

1 октября в России завершается действие моратория на банкротства и взыскания, который был введен в марте после введения антироссийских санкций.



Как сообщает ТАСС, правительство решило не продлевать мораторий, но готово обсуждать исключения с профильными ведомствами. Полугодовая отсрочка на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов должна была не допустить необоснованных банкротств должников.

Согласно исследованию Forbes, более четверти российских компаний заявили, что мораторий им навредил, ибо лишил их инструмента давления.