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    В России истекло действие моратория на банкротства и взыскания

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    1 октября в России завершается действие моратория на банкротства и взыскания, который был введен в марте после введения антироссийских санкций.

    Как сообщает ТАСС, правительство решило не продлевать мораторий, но готово обсуждать исключения с профильными ведомствами. Полугодовая отсрочка на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов должна была не допустить необоснованных банкротств должников.

    Согласно исследованию Forbes, более четверти российских компаний заявили, что мораторий им навредил, ибо лишил их инструмента давления.

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